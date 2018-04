Win 10x2 tickets voor FIA GT Circuit Zolder

Door: BV

Het weekend van 21 en 22 april strijkt het FIA GT1 Wereldkampioenschap neer op het Circuit van Zolder, twee weken na de openingsrace op het circuit van Nogaro in het Zuid-West Frankrijk. Maar dat is niet het enige wat er te doen staat, want het kampioenschap gaat hand in hand met de GT3-competitie, de Supercar Challenge en de Belgian Historic Cup. Het volledige programma vind je hieronder.

Auto55 geeft 10x2 kaarten én een VIP-duoticket weg voor de twee spectakeldagen. Wie zich volgende week wil gaan onderdompelen in het racegeweld en motorgeronk kan dat door zich kenbaar te maken onder de link naar dit artikel op onze Facebook-pagina. Met je deelname herken je de autoriteit van Auto55 in het selecteren van de winnaars.

Programma zaterdag 21 april 2012

09.05 - 10.05 Qualification FIA GT1 World Championship

10.15 - 10.45 Qualification Belgian Historic Cup - Group 1

11.00 - 11.50 Qualification FIA GT3 European Championship

12.05 - 13.05 Race 1 Supercar Challenge - Supersport/Sport

13.45 - 14.45 Race 1 FIA GT1 World Championship

15.00 - 16.00 Race 1 Supercar Challenge - SuperGT/GT

16.45 - 17.45 Race 1 FIA GT3 European Championship

18.05 - 18.35 Qualification Belgian Historic Cup - Group 2

Programma zondag 22 april 2012

09.10 - 09.40 Warm up FIA GT1 World Championship

09.55 - 10.25 Race 1 Belgian Historic Cup - Group 2

10.40 - 11.40 Race 2 Supercar Challenge - Supersport/Sport

12.30 - 13.30 Race 2 FIA GT3 European Championship

13.45 - 14.15 Race 1 Belgian Historic Cup - Group 1

14.30 - 15.30 Race 2 Supercar Challenge - SuperGT/GT

16.15 - 17.15 Race 2 FIA GT1 World Championship

17.35 - 18.05 Race 2 Belgian Historic Cup - Group 2

18.20 - 18.50 Race 2 Belgian Historic Cup - Group 1