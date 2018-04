Zoals voorspeld: Audi RS Q3 Concept

Door: BV

We hadden het voorspeld: Audi heeft RS-versies van z'n Q-modellenreeks in de mouw zitten. En de eerste wordt de Q3. Op China's nationale autosalon stelt het bedrijf met de vier ringen immers een voorbode voor dat nieuwe product voor.

De 2.5 liter vijfcilinder turbomotor onder de kap schopt het tot liefst 360pk. 60pk meer dan onze eerste voorspellingen. Het aggregaat is gekoppeld aan een zeventraps S-tronic transmissie met dubbele koppeling en uiteraard worden de aandrijfkrachten verdeeld over alle vier de wielen. Haal alles uit de kan en de RS Q3 kan in 5,2 seconden naar de honderd en haalt een top van 265 km/u.

Het halfhoge Q3-koetswerk wordt met een klassieke RS-saus overgoten voor een sportief, maar nog steeds relatief bescheiden uiterlijk. De kenmerkende RS-voorbumper met kloeke luchtinlaten en opvallende honingraatgrille trekt zonder meer de aandacht naar zich toe. Wie zichzelf een tweede blik gunt zal de licht getinte koplampunits, de deels in matzwart uitgevoerde voorspoiler en de grote achterspoiler, speciale achterbumper en twee uitlaatpijpen opvullen. De 20-duims lichtmetalen velgen vullen de uitklopte wielkasten volledig op.

Het overheersend zwarte interieur bekent kleur dankzij de Alcantara inlegstukken in zetels en deurpanelen. Voor de rest overheerst zwart leer op de het meubilair, de boordplank en de middentunnel. De sierstrips lijken wellicht van carbon, maar zijn gemaakt van het vederlichte en ultrasterke CFRP waarin overigens ook de voorspoiler is uitgevoerd. Leuk detail is het feit dat Audi de toerenteller heeft uitgevoerd in Chinese cijfers.

Hoewel de Audi RS Q3 officieel nog het predicaat ‘concept' draagt valt er niet aan te twijfelen dat het model er komt. En je mag erop rekenen dat die als twee druppels water op deze showwagen lijkt.