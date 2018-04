Officieel: Audi Q3

Door: BV

Afgelopen week lostte Audi nog schetsen van de Q3, maar nu is het tijd voor het echte spul. Dit is alle officiële informatie over het kleine broertje van de Q5.

Het design is gebaseerd op dat van de Cross Cabrio Concept die in 2007 is voorgesteld. Het lijnenspel suggereert een gezonde spiermassa en de aflopende daklijn moet herinneringen aan een coupé oproepen, maar toch is het vooral de Q5 die zich in de vormgeving laat opmerken. Metalen vlakken nemen twee derde van de wagenbody voor hun rekening, de ruiten het resterende derde. De kofferklep loopt net zoals bij zijn grote broers Q5 en Q7 door tot de flanken. In combinatie met de Xenon plus-koplampen maken de achterlichten gebruik van ledstroken. Het uitlaatsysteem is voorzien van dubbele eindpijpen. De Audi Q3 is 4,39 m lang, 1,83 m breed en 1,60 m hoog, inclusief dakrailing. Zijn Cx van 0,32 is gezien het segment gunstig; de gesloten voertuigbodem zorgt ook onder de wagen voor een optimale luchtstroming. Audi biedt voor zijn nieuwe compacte SUV twaalf koetswerkkleuren aan, plus een aantal individualiseringsmogelijkheden voor de aanbouwelementen. Behalve in standaard zwart zijn die ook in koetswerkkleur beschikbaar; de bodembescherming en de wielkasten kunnen eveneens in antraciet afgewerkt worden. Het optische pakket Offroad Audi exclusive verleent de Q3 een brede en robuuste look. Het S line-exterieurpack benadrukt traditiegetrouw zijn sportieve uitstraling.

Voor het interieur is er de keuze uit vijf kleurconcepten, met zwart, grijs, beige en twee bruintinten. De bekleding is beschikbaar in drie stoffen en drie ledervarianten, voor de decoratieve elementen zijn er vier optionele mogelijkheden, met onder meer poreus larikshout en een nieuwe zilverkleurige aluminiumafwerking met een extra geweven structuur en 3D-look. Het S line-sportpack biedt nog een extra mogelijkheid voor de decoratieve elementen en hult het volledige interieur in zwart. Het koffervolume bedraagt 460l en kan worden uitgebreid tot 1.365l door de deelbare rugleuning van de achterzetels neer te klappen. En net als de VW Tiguan waarop hij gebaseerd is, kan de Audi Q3 aanhangwagens tot 2 ton slepen.

De Audi Q3 wordt in vier motorversies aangeboden, alle met vier cilinders. Bij aanvang is er de keuze uit twee benzinemotoren en een TDI-motor, kort na de lancering volgt een tweede TDI. De vier motoren hebben een cilinderinhoud van 2,0l en leveren van 280 tot 380 Nm trekkracht. De 2.0 TFSI is beschikbaar met 170 en 211 pk. De krachtigste variant doet de sprint van 0 tot 100km/u in 6,9sec haalt een top van 230km/u. Voor de tweeliter diesel is er de keuze uit 177 en later 140pk. De voorwielaangedreven dieselversie met 140pk verbruikt gemiddeld minder dan 5,2l/100km. Beide TFSI-motoren en de krachtigste TDI worden standaard aan de permanente vierwielaandrijving quattro gekoppeld. De Q3 2.0 TDI 140pk rolt met voorwielaandrijving en net zoals de Q3 2.0 TFSI met een manuele zesversnellingsbak van de band. De andere versies hebben naast vierwielaandrijving ook een automaat met dubbele koppeling en zeven verhoudingen aan boord.

Audi propt de Q3 bomvol veiligheidssnufjes. Zo heeft de stabiliteitscontrole een functie die nogal optimistisch een "elektronisch differentieel" heet. Daarbij wordt in bochten (ook als je gas geeft) een wiel afgeremd door korte remimpulsen te geven. Nauwelijks merkbaar, behalve in de slijtage van de remschijven, en het zorgt ervoor dat de ingenieurs zich niet moeten concentreren op het creëren van een weggedrag dat van nature gebalanceerd is. Wie van plan is een sleep achter de Q3 te hangen zal de stabilisering van een aanhangwagen - ook standaard - best appreciëren. Het radargebaseerde systeem "side assist" ondersteunt de bestuurder bij het veranderen van rijstrook, "active lane assist" helpt hem om het juiste spoor te houden en stuurt indien nodig lichtjes bij. Het systeem voor de herkenning van snelheidsborden - dat werkt met een camera - geeft belangrijke verkeersborden weer op het scherm van de optionele boordcomputer. Je hoeft zelfs niet kunnen parkeren want in de optielijst vind je niet alleen de nodige sensoren maar desnoods ook een volautomatische parkeerfunctie.

De verkoop van de Audi Q3, die in het Spaanse Martorell nabij Barcelona geproduceerd wordt, start in juni. De eersten die het model in levende lijve kunnen bewonderen zijn de Chinezen, op het Autosalon van Shanghai.