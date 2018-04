Aston Martins voor de Chinezen

Door: AUTO55

Onder de noemer ‘Year of the Dragon 88' presenteert Aston Martin -ook alweer in Beijing- deze speciaal voor de Chinese markt bestemde exoten. Ferrari deed het hen al voor met een gelimiteerde drakenversie van de 458 Italia, maar de Britten doen er nog een schepje bovenop. Drie specifieke Astons moeten eraan geloven en er worden uiteraard maar 88 exemplaren afgeleverd. De kleurstelling is uniek; Amesthyst Red voor de DBS Volante, Champagne Gold voor de Virage en Volcano Red voor de V8 Vantage S.

Om het allemaal nog wat exclusiever te maken worden de Aston Martin-emblemen uitgevoerd in 24-karaats goud en krijgen de remklauwen een zwarte lakbeurt. Binnenin kan de bemiddelde Chinees genieten van een Bang&Olufsen-systeem en alweer een speciaal kleurenpallet: Spicy Red, Deep Purple, Chancellor Red en pianozwarte panelen. De stiksels contrasteren met de rest van het interieur en in de hoofdsteunen prijkt een geborduurde draak. Voor oosterse maffiosi of mensen die van kitsch houden.