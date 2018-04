Meer Ferrari 458 Italia

Door: BV

Ferrari had het eerder al over de 458 Italia en nu is er meer over het nieuwe raspaard. Deze nieuwe beelden onthullen interieur en zoomen in op de details.

We herhalen nog even dat centraal in het nieuwe, adaptieve chassis van de 458 Italia, plaats werd gemaakt voor een 4.5l grote atmosferische V8 die 570pk en 540Nm ter beschikking van z'n baas stelt. Het is voldoende voor een sprint van 3,4 tellen en een top van 325+ km/u. Echt zwaarwichtig is de coupé dan ook niet. De 4,53m lange, 1,94m brede en 1,21m hoge bolide zet niet meer dan 1.380kg op de weegschaal. Ondanks z'n potentieel, werd hij flink zuiniger dan z'n voorganger. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 13,7l/100km. Dat betekent dat de CO2-uitstoot 320gr/km bedraagt. De F430 blies nog elke kilometer minstens 420gr het milieu in. Andere wapenfeiten; een zevenbak met dubbele koppeling en een stopafstand van niet eens 32,4m bij 100km/u.