Lamborghini Urus nu officieel

Door: TB

Zoals aangekondigd stelt Lamborghini op de Beijing Motor Show de Urus concept voor. Een SUV. Van Lamborghini, dat lees je goed. We hadden al meegegeven dat die in niets te vergelijken zou zijn met de LM002, een soortement "SUV avant-la-lettre" die in 1986 nog onbeschaamd weg kon komen met een complete lak aan de luchtweerstandscoëfficient. De gelekte foto's bevestigden alvast dat vermoeden, en nu lost de Italiaanse sportwagenbouwer dus niet alleen de officiële beelden, maar ook (een beetje) informatie van wat erachter schuilt. De oerbuffel - want daaraan ontleent de kolos zijn naam - meet 4,99m in de lengte, 1,99m in de breedte en kan met een hoogte van 1,66m zelfs in elke ondergrondse parking postvatten. Laag, breed en lang dus: qua attitude zit het voor de scherpgelijnde X6-rivaal alvast snor. Binnenin is de toon strak en minimalistisch enerzijds, maar vooral ook heel erg druk door de wolkachtige finish van het CFRP waaruit het interieur grotendeels is opgetrokken. Je moet er maar van houden. Knoppen kent het interieur amper, de meest functies zijn geïntegreerd in het touchschreen op de middenconsole.

Stephan Winkelmann, CEO van Lamborghini Automobili laat weten dat de Urus een zeer realistisch toekomstbeeld geeft van de kudde. En laat weten dat de Urus een voorproefje is van een derde modellijn die perfect aan zou sluiten bij de supersportauto's van het merk. Dat laat zich niet mis verstaan: de Urus zal er komen. Lamborghini wil zo'n 3.000 exemplaren op jaarbasis slijten en heeft vooral landen als de Verenigde Staten, Engeland, Rusland, Duitsland, het Midden-Oosten en natuurlijk China op het oog. Drieduizend stuks is behoorlijk veel, maar Lambo benadrukt dat de Urus een wagen voor elke dag wordt. Met een (relatief) gunstige CO2 uitstoot, vier royale zitplaatsen en een volwaardige bagageruimte. Permanente vierwielaandrijving en een adequate bodemvrijheid moeten iets of wat terreinwaardigheid garanderen. Het lage gewicht - het koetswerk is nagenoeg geheel opgetrokken uit CFRP en carbon, dito zwaartepunt en een in de hoogte verstelbaar onderstel moeten anderzijds de sportieve aspiraties ondersteunen. Net als de krachtbron natuurlijk, die "om en bij" de 600pk zal leveren, al laten de Italianen nog niet weten hoe ze dat gaan klaarspelen. Ons geld staat nog steeds op een 5,2l V10. Van geld gesproken: over de kostprijs wordt nog met geen woord gerept.