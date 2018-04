Honda leert Chinees

Door: BV

Klant is koning. Vooral in China, zo blijkt, want het gigantische potentieel van enkele miljarden consumenten maakt de autobouwers week voor hun grillen. Honda incluis, dat met de Concept C op het Autosalon van Bejing de voorbode toont van een specifieke voor de Chinese markt ontwikkelde compacte sedan. De C in de naam staat voor ‘Cool', ‘Challenge' en uiteraard ook ‘China'. Voor de bouw, vanaf volgend jaar, staat Honda's Chinese partner Guangqi Honda Automobile in.