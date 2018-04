Ferrari met éénwielaandrijving

Door: AUTO55

De waarde wordt geschat tussen € 220.000 en € 300.000, tegenwoordig net goed voor een huisje uit de middenklasse. Binnenkort hopen ze een soortgelijk bedrag -of liefst meer- binnen te halen op een exclusieve motorveiling, want deze unieke Ferrari-motorfiets wisselt van eigenaar. Het rijwiel, dat 17 jaar lang in een living heeft gestaan, werd in 1995 vervaardigd door een zekere David Kay van MV Agusta, én toegestaan door Pierro Ferrari - de zoon van Enzo. De karwei nam ongeveer 3.000 uren in beslag en die zijn het ongetwijfeld allemaal waard geweest. Dankzij de 900cc viercilindermotor (105pk) snelt het raspaard in amper 3 tellen naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt 275km/u en dat lijkt ons ruim voldoende. Dichter bij het steigerende dier kom je in ieder geval niet.