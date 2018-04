Alle elektrische autos dezelfde stekker

Door: BV

Elektrische auto's moeten opgeladen worden. Dat is net zo logisch als dat benzine- of dieselwagens getankt moeten worden. Alleen had tot op heden elke autoconstructeur z'n eigen stekker. En dat zou in vergelijking betekenen dat elke conventionele auto z'n eigen vulopening heeft. Het levert de bezitters van elektrische voertuigen die niet steeds van hetzelfde (aan hun noden aangepaste) laadpunt gebruik willen maken de nodige praktische problemen op. Een oplossing is al jaren in de maak en nu is er eindelijk een doorbraak. Acht grote autobouwers zijn immers akkoord over een gemeenschappelijke stekker voor hun voertuigen. Dat maakt de ontwikkeling van de infrastructuur een stuk eenvoudiger.

Zoals je kan verwachten lijkt die stekker niet op de gekende aansluitingen. Dat was te eenvoudig geweest (er moet nog geld aan verdiend worden ook natuurlijk). Maar in elk geval laat de technologie toe dat de meeste elektrische voertuigen in sneltempo van nieuwe stroomreserves voorzien worden. 15 à 20 minuten volstaat voor de meeste. De stekker wordt voorgesteld op het Symposium voor Elektrische Voertuigen dat vanaf 6 mei in Californië gehouden wordt en zal zowel in Europa als de VS gebruikt worden door Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, General Motors, Porsche en VW. Naar verwachting zullen ook andere fabrikanten zich nog bij het initiatief aansluiten. Vanaf volgend jaar wordt de technologie in de praktijk omgezet.