Racepiloot voor één dag

Door: TB

En daar gaan we weer. De donkergrijze badkuip aan het firmament loopt nogmaals over en transformeert het compacte circuit van Mettet in een drijfnatte en spekgladde badkamervloer. De open VW proto's worden haastig onder fragiele partytentjes geduwd, die er niet bepaald uitzien alsof ze opgewassen zijn tegen de hoosbui die ons zo nodig op zijn pad dient te treffen. Maar de gammele dingen houden stand. Alle cursisten, sommigen nog steeds met de helm stevig op het hoofd gegespt en de nekbescherming rond hun schouders gehangen, troepen samen onder het luifeltje van de pitsbox. Een lesgever van de RACB Race School spreekt ons met een ernstig gezicht toe: "We zijn nu halfweg het dagprogramma, en de weergoden zijn ons duidelijk niet langer gunstig gezind. Zoals beloofd rijden we weliswaar gewoon door, regenweer of niet. Jullie rondetijden worden opgenomen bij dit onderdeel, maar dat wil niet zeggen dat jullie nu opeens over de limiet moet beginnen rijden. In de Formule 1 zou er niet eens gestart worden bij dit hondenweer. De wagen heel houden is belangrijker dan een scherpe tijd!" Alle leerlingen schijnen zich ietwat te ontspannen. Er wordt instemmend geknikt, stoerdoenerij is in deze omstandigheden niet op zijn plaats. Tot Mark Duez, directeur van de school en ervaren rot in het racewereldje, het niet mis te verstane laatste woord neemt: "Maar de chronometer loopt natuurlijk wel onverbiddellijk door. Onthoudt dat dit geen rijvaardigheidsstage is, maar een racestage. Zwembad of niet, het blijft de bedoeling zo snel mogelijk rond te gaan. Ook dat hoort erbij. Veel succes." Slik.

Zoals we op onze Facebook pagina wel vaker doen, schreef Auto55 begin april andermaal een erg fijne wedstrijd uit. Voor de gelegenheid zouden we samen met Volkswagen de winnaar persoonlijk in de stoel van een onvervalste racebolide vastsnoeren. Een paasgeschenk ter waarde van € 1.285: onnodig te zeggen dat onze lezers massaal deelnamen. Uit alle inzendingen bleven er na schifting een handvol kandidaten over. Het lot besloot Yannic Vanherck te sturen naar Mettet, alwaar hij aan een onvervalste pilotenopleiding zou deelnemen. De RACB Race school organiseert de ééndaagse stage samen met Volkswagen, met de bedoeling in een professionele sfeer aspirant-piloten klaar te stomen voor het echte circuitwerk. De stage zelf is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar - een rijbewijs is niet vereist. Op basis van je ervaring - die je zelf moet verduidelijken, want een ingangstest is niet voorzien - worden de cursisten ingedeeld in groepjes, waarna ze de hele dag lang begeleid worden door hun toegewezen professionele piloot-instructeur. Maar een gezonde portie voorkennis is onontbeerlijk. Zowel ervaren circuitbeesten als jong internationaal talent kruipt als gelegenheidsinstructeur mee aan boord, en die focussen vooral op zaken als het ideale remmoment, de juiste stuur- & kijktechniek en de dosering van het gaspedaal. Onnodig uit te leggen dat je zo'n kerels niet bepaald vrolijk stemt als je een halve dag verprutst met het ontdekken van de werking van een schakelpook ... Bovendien wisselt de praktijk zich in sneltreintempo af met diepgaande theoretische sessies, waarbij al evenmin wordt stilgestaan bij de elementaire basisbeginselen van de automechanica. Er is immers geen tijd voor bijkomstig gezwets.

"Dit is geen rijstage, maar een racestage"

Gelukkig is Yannic uit het juiste hout gesneden. De Helchterenaar heeft z'n eigen kart waarmee hij regelmatig het circuit van Genk afscheurt. En dat hij ook met iets krachtigers overweg kan, wordt snel duidelijk. Met Fred Bouvy, één van België's meest ervaren toerismerijders aan z'n zijde, maakt onze man zich snel meester van de VW011, een speciaal voor deze school gebouwd prototype. De open tweezitter heeft een VW 1.8 Tdi onder het kunstof koetswerk, weegt 600kg en accelereert in amper 4,6 seconden naar 100km/u. Het buizenchassis ligt bijzonder laag bij de grond, de onafhankelijke ophanging is volledig instelbaar en de versnellingen worden bediend via een pookje naast het stuur. Niks stuurbekrachtiging, ABS, ESP of tractiecontrole: alles puur natuur. Dat maakt het er niet gemakkelijker op, nu de toestand van de baan wisselt tussen nat en druipnat ... alles wordt gefilmd, er is tweewegs radiocommunicatie aan boord en op de koop toe monteerde de RACB een uitgebreid telemetrie-systeem om elke ronde tot in de details te kunnen analyseren. En vooral om jouw capriolen te vergelijken met die van je instructeur. Want af en toe kruipen die ook eens achter het stuur, al was het maar om te tonen hoe het wél moet.

Een dikke 12 uur nadat Yannic voet aan grond zette te Mettet, is het tijd om even terug te blikken op het verloop van de dag. Vooraleer de neus van het plots wel heel erg traag aanvoelende eigen vervoermiddel terug naar Limburg te richten. Even kijken: om 8u stipt startten we met het onthaal door een erg professionele omkadering, meteen gevolgd door afwisselend diepgaande theoretische lessen en gevorderde praktische workshops ... om tenslotte laat in de namiddag, met de zege van Fred Bouvy, solo de baan opgestuurd te worden. De knappe fotospecial en de indrukwekkende beelden van de boordcameras vertellen de rest. Racelicentie op zak, geen brokken gemaakt, veel rondjes gedraaid aan boord van een unieke, volbloed racemachine ... Zoveel is zeker, er zijn slechtere dagen dan vandaag.