Mute lijkt verdacht hard op elektrische BMW

Door: BV

Deze Mute is een prototype van voor een elektrische auto van de Technische Universiteit Munchen (TUM). Maar wie goed kijkt herkent alvast in het uiterlijk wel wat lijnen van BMW. En het is geen toeval, want die constructeur is samen met enkele partners in het project gestapt Handig, want het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek pompt er zelf € 10,8 miljoen in. Het doel is de ontwikkeling van een elektrische auto die op vlak van veiligheid en rijbereik niet moet onderdoen voor een conventionele benzinewagen.

De piste die door de TUM wordt gevolgd is duidelijk die van de lichtgewicht materialen. Zonder batterijen weegt de MUTE niet meer dan 400kg, wat betekent dat hij met een bescheiden elektromotor van 15kW (20pk) aardig vooruit geraakt. De deelname van BMW kan voor een snelle doorstroming van nieuwe ideeën zorgen. Dat bedrijf brengt met z'n ‘i'-submerk volgend jaar al de eerste elektrische auto's op de markt.