i3 Concept wordt eerste elektrische BMW

Door: BV

BMW heeft de i3 voorgesteld. Een compacte, elektrische stadswagen die in 2013 in de catalogus komt als eerste product van het eerder al aangekondigde i-submerk. Datzelfde jaar komt ook de i8 - de productieversie van de VisionEfficientDynamics.

BMW heeft onder de noemer "Megacity Vehicle" eerder al een tip van de sluier gelicht. Zo is de structuur van deze i3 opgetrokken in met koolstofvezel versterkt plastic. Die lichtgewichtsconstructie moet de zware elektromotor en batterijenset compenseren. De Duitsers maken zich sterk dat wanneer deze i3 Concept is doorontwikkeld tot een productieversie, het gewicht nog steeds 1.250kg zal bedragen.

De i3 zal zich ondanks z'n elektrische aandrijving moeten gedragen als een echte BMW. Daarom is gezocht naar een ideale gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt. De batterijen worden daarom onder de vloer geschikt. De i3 krijgt er ook meteen een halfhoge zithouding door. Het interieur wordt volgens de fabrikant opvallend ruim en er is ook nog plaats voor 200l bagage.

Voor de aandrijving zorgt een 170pk en 250Nm sterke elektromotor. Die wordt 40% kleiner dan die uit de Mini E, terwijl beiden even krachtig zijn. De acceleratie naar 100km/u moet de eerste elektrische productie-BMW uit de geschiedenis afhaspelen in 8 seconden en bij 150km/u neemt een begrenzer het over om de autonomie te beschermen. Hoe veel die exact zal bedragen, laat BMW nog in het midden. Het zegt wel dat een normaal stopcontact voldoende is om de accus in 6 uur tijd weer vol te tanken.