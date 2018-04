Opel Adam heet nu Adam

Door: TB

Waar gaat de wereld naartoe, als autobouwers zelf spionagefoto's beginnen te verspreiden of de naam van hun nieuwste telg menen aan te moeten kondigen in een stripverhaal? Niet dat laaste überhaupt nog nodig was, want het geboortekaartje van de mini-Opel lekte vorige week al in de pers. De stadswagen moet als alternatief voor de Fiat 500 en de VW Up, alsook zijn budgetvriendelijkere tweelings-broertjes bij Seat en Skoda de allerkleinsten bekampen en wordt bijgevolg nog compacter dan de Corsa of de Agila. Hoe klein en fijn is nog niet precies geweten, al lijkt 3,7m een aanneembaar getal. Het is nog maar de vraag of Adam's maten en gewichten nog verborgen zullen blijven tot in september, wanneer de nieuweling officieel wordt voorgesteld op het autosalon van Parijs. En ja, de rakker heet dus Adam. Naar de Duitse industrieel Adam Opel die 1862 een naaifabriek oprichtte die op zijn beurt de basis zou vormen van het gelijknamige automerk. Als Opel de lijn doortrekt en nu al haar toekomstige produkten in plaats van op een -o, op -am wil laten eindigen, ligt er in Rüsselsheim nog wat brainstormwerk in het verschiet denken we zo. Of niet soms?