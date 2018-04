Adam is Opels nieuw kleintje

Door: BV

Iedereen gaat mini tegenwoordig. Omdat de CO2-uitstoot omlaag moet en omdat de Europese overheid te kennen heeft gegeven dat al wat niet wordt aangedreven door miniscule motoren na verloop van tijd zo zwaar belast zal worden dat we met z'n allen niet anders zullen kunnen dan onze filekilometers afleggen in een auto die z'n bestaansrecht dankt aan overvolle stadsomgevingen. De meeste autobouwers bereiden zich op die tijd voor. De VW Up en de broertjes van Seat en Skoda zijn nog maar pas op de markt, om maar wat te zeggen. De Polo / Fabia / Ibiza waren immers te groot geworden.

Opel heeft zowel een Corsa als een samen met Suzuki ontwikkelde Agila in de catalogus, maar geen van beiden is volgens de directie perfect om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Daarom komt er onder de Corsa een nieuwe mini-Opel. Die wordt 3,7m lang - dat is zo'n 15cm meer dan de Up van gedoodverfde concurrent VW en een halve meter meer dan de Trixx (foto), een studiemodel dat bewijst dat Opel al sinds 2004 (!!) aan een nieuwe instapper denkt.

Junior is de codenaam van het project waar we begin volgende maand meer over vernemen. De naam van de definitieve productieversie is nu echter al uitgelekt: Adam. Naar de Duitse industrieel Adam Opel die 1862 een naaifabriek oprichtte die de basis zou vormen van het gelijknamige automerk. De man zelf maakte het niet meer mee. Pas in 1898, drie jaar na z'n dood, bouwde het bedrijf z'n eerste auto.