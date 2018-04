Aston Martin DBS Ultimate

Door: AUTO55

Afscheid nemen doe je best in stijl en bij Aston Martin weten ze maar al te goed hoe dat moet. De DBS kwam er vijf jaar geleden ter vervanging van de Vanquish (nu al een klassieker) en combineerde de fysionomie van de DB9 met de agressiviteit van een tot 517pk opgevoerde V12. Nu het DBS-sprookje stilaan ten einde loopt lanceren de Britten nog snel een laatste variant: de DBS Ultimate. Maar laten we toch even nuanceren; Het betreft op zich niets meer dan een stylingpakket voor zowel de Coupé als de Volante, en voor zover we weten wordt er aan de technische basis niet geraakt. Paarden genoeg, toch?

De ultieme reeks is verkrijgbaar in 3 koetswerktinten: Carbon Black II, Quantum Silver of Silver Fox. Verder komen alle 'Ultimates' met spiegelkappen in koolstofvezel, een in rood of zilver gestikt diamantpatroon in de alcantara binnenbekleding en Black Diamond-wielen. Voor de remschijven is er alweer keuze uit 3 tinten en de achterspoiler kan desgewenst in mat zwart worden gespoten.