Aston Martin Vanquish S V12

ston Martin toont in Parijs de snelste Vanquish tot op heden, de S V12. De dikke zesliter twaalfcilindermotor werd daarvoor opgekitteld naar 520pk, wat 60pk meer is dan de ‘gewone’ Vanquish. Het maximumkoppel bedraagt voortaan 577Nm. Door voor het koetswerk veelvuldig gebruik te maken van aluminium en carbon kon het leeggewicht beperkt worden tot dik 1,8 ton. Standaard wordt de krachtpatser geleverd als tweezitter, maar de gebruikelijke 2+2 opstelling kan als de klant daarom vraagt. Door de aanpassingen haalt de sportwagen een topsnelheid van 321km/u. De spurt naar 100km/u zal niet meer dan 4,8 seconden in beslag nemen.