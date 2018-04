Fiat 500X in de maak

Door: AUTO55

In profiel deelt de 500X weinig gelijkenissen met Fiat's immer guitige 500, maar zoals we van Italiaanse autobouwers gewoon zijn zit het 'm toch in de details. Opvallend is deze illustratie in ieder geval wel, en we zijn benieuwd of het uiteindelijke resultaat nog even goed stand zal houden.

De stoere Italiaan deelt z'n platform met de 500 en de Panda - er wordt dan ook verwacht dat hij zowel met voor- als vierwielaandrijving in de brochures zal prijken. De 500X maakt z'n opwachting in 2013 en zal meteen een hoop concurrentie te verduren krijgen. Staan in de stijgers: de Opel Mokka, Peugeot's Urban Crossover Concept -die wel eens 2008 zou kunnen heten- en een Renault SUV gebaseerd op de Nissan Juke. Vanaf 2014 gooit Ford een verhoogde Fiesta in de strijd, voorlopig onder de noemer Ecosport. En er volgen er nog.