Ford Ecosport gaat Fiesta SUV vooraf

Door: BV

Ford krijgt het druk dit jaar. De Escape (bij ons de nieuwe Kuga) is al voorgesteld maar wordt dit jaar gecommercialiseerd, de B-Max komt eraan en het bedrijf heeft de nieuwe generatie van de Mondeo klaar. En daar blijft het niet bij. Op het Autosalon van New Delhi is deze EcoSport onthuld. Een kleine crossover die in eerste instantie ontwikkeld wordt voor Azië en Zuid-Amerika, maar misschien ook bij ons (als crossover Fiësta) op de markt komt. Ford wil meer dan 100 landen bedienen.

Onder de kap vinden we de moderne, efficiënte éénliter 3-cilinder met variabele kleptiming en directe inspuiting. In de Ford EcoSport is het blokje goed voor 120pk en 170Nm. De trekkracht is beschikbaar tussen 1.300 en 4.500tr/min. De CO2-uitstoot ligt lager dan 140 g/km.

De vormtaal heeft veel weg van die van de nieuwe Kuga. Ford draait ovalen, cirkels en scherpe hoeken en uitgesproken plooilijnen in de mix. De compacte SUV heeft ook wat trekken van de Evos Concept. Stoer detail is het reservewiel achterop. Ford wil er natuurlijk de avontuurlijke inborst van het model mee in de verf zetten. Of vierwielaandrijving tot de mogelijkheden hoort, is dan weer onduidelijk.