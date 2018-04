Porsche 918 Spyder toont zichzelf

Door: TB

Plug-in hybrid concepts komen tegenwoordig in alle maten en gewichten, en ze blazen allemaal even heet in de nek van de Toyota Prius. Terwijl we die laatste zich onlangs nog tijgeroog-gewijs hebben zien opwarmen op de trappen van de Cinquantenaire, zijn er andere merken die zich iets minder zorgen hoeven te maken over de aanstormende concurrentie. Want als Porsche een supersportwagen bouwt met twee elektromotoren onder de koets, doet het dat niet zozeer om de planeet te redden. Laat staan om als prijsbreker uit de hoek te komen. De 918 Spyder laat zich met een opgegeven gemiddeld verbruik van ergens rond de 3 liter per 100km een groen imago maar al te graag aanmeten, maar de focus blijft natuurlijk wel liggen op de prestaties. En die zijn niet min.

De in totaal 770 paarden worden geleverd door een midscheeps opgehangen 4.6 V8 (570 ouderwetse hengsten), een electromotor op de vooras (80kW) en eentje op de achteras (90kW). Samen stuwen ze de open tweezitter met targadak in minder dan drie seconden naar honderd km/u. Een superlicht koetswerk uit CFRP (met koolstofvezel versterkt plastiek), adaptieve aerodynamica, een meesturende achteras en natuurlijk de hybride aandrijflijn maken van de Spyder een rijdend laboratorium. Puur elektrisch moet de Spyder 25km kunnen afleggen, waardoor het gecombineerd verbruik onder de 3l/100km blijft, en de CO2 uitstoot beneden de 70gr/km. Je kan de Spyder aan de stekker hangen om de 6,8 kWh lithium-ion batterij op te laden, maar de motor kan die taak eveneens voor zijn rekening nemen. Om die batterij niet al te veel op te warmen, leidt Porsche de uitlaatgassen van de verbrandingsmotor via twee pijpjes naar boven in plaats van naar achteren. Een supersportwagen inschrijven voor € 40 aan BIV? Het kan allemaal tegenwoordig. In september 2013 gaat de 918 Spyder in productie, en de eerste klanten - die overigens allemaal al bekend zijn bij het merk - mogen hun exemplaar alvast nog voor oudjaar 2013 in ontvangst nemen.