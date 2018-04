Hier is de Dacia Dokker

Door: BV

De naam Dokker lekte eerder al meermaals uit. En van de komst van een ludospace, stijl Kangoo, Partner en Berlingo in het gamma van het Roemeense budgetmerk werd evenmin een geheim gemaakt. En nu weten we ook hoe die Dokker eruit komt te zien. De eerste beelden zijn verschenen samen met de aankondiging van de wereldpremière op het Autosalon van Casablanca. Een debuut voor een nieuw model is daar overigens een zeldzaamheid, maar het is geen toeval. De monovolume Lodgy, die we vorige maand aan de tand voelden, wordt immers in Tangiers gemaakt en krijgt deze zomer het gezelschap van deze Dokker.

De naam is volgens het bedrijf afkomstig van ‘dockworker' en moet zijn moduleerbaarheid en laadcapaciteit in de verf zetten. Exacte specificaties daarover ontbreken nog. We gaan er evenwel van uit dat die nauw aanleunen bij die van de Renault Kangoo. Die doneert immers ook het gros van de onderdelen. Zekerheid is de komst van zowel een utilitaire versie als een variant voor personenvervoer, afhankelijk van de uitvoering voorzien van één of twee schuifdeuren.