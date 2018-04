Range Rover Sport frist zich op

Door: AUTO55

De Range Rover Sport zou wel eens z'n laatste jaar in de showroom kunnen beleven, en als alles goed verloopt staat er in 2013 een opvolger paraat om de stedelijke jungle aan te pakken. De Sport krijgt nog enkele kleine extra's in de optielijst, kwestie van netjes af te zwaaien: andere vijfspaaks lichtmetalen velgen en een hoop nieuwe lakkleuren (Barolo, Barossa, Causeway, Havana en Mariana). Het V8 topmodel is versierd met rode remklauwen die tegen betaling zwart worden geverfd. Binnenin kan je opteren voor een pack met koolstofvezel; Er zijn twee combinaties mogelijk, waarbij lichte stoelbekleding wordt afgewisseld met een donker interieur of andersom. De motoren blijven ongemoeid gelaten, dus dat betekent nog steeds kiezen tussen de 510pk sterke 5.0 liter V8-benzine of de 3.0 liter V6-diesels met 211 of 256 pk.