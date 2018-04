Volgende BMW M3 krijgt opnieuw een 6-in-lijn

Door: AUTO55

Na de komst van een nieuwe 3-reeks wordt er steevast uitgekeken naar de M3. En hoewel het nog minstens anderhalf jaar duurt vooraleer die agressieveling zijn intrede doet, wordt er nu al volop gefluisterd over de wat's en de hoe's. De huidige M3 doet het met een V8 onder de gewelfde motorkap, maar het ziet er naar uit dat zijn opvolger een traditie in ere herstelt; Met een 6-in-lijn dus.

De 4.0 liter V8 van vandaag stuurt 420pk naar de achterwielen, meer dan het dubbel dan het origineel. In 1986 moest de M3 nog genoegen nemen met 195pk, gepuurd uit een viercilinder. Vanaf 1992 kwam de eerste 'grote' motor aan bod; een 3.0 liter 6-in-lijn die in '96 werd opgebracht naar 3.2 liter. Voor modeljaar 2000 bleef de longinhoud gelijk terwijl het vermogen steeg naar 343pk.

Vandaag staan twee cilinders minder niet meer gelijk aan minder kracht; De nieuwe M3 wordt sneller, lichter en efficiënter - anders zou men de moeite niet doen. En als we de echo's mogen geloven kan het vermogen wel eens met 30pk stijgen. De 3-reeks gaat al zes generaties mee en is zowat het belangrijkste model voor BMW. Het ziet er dus naar uit dat we nog veel spektakel mogen verwachten. Hoe we de huidige M3 ervaarden leest u hier.