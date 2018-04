BMW populairste automerk, Toyota tweede

Door: AUTO55

Onderzoeksbureau MillwardBrown doet inmiddels al zeven jaar onderzoek naar de merkwaarde van grote bedrijven, waarbij men niet alleen naar winst en omzet kijkt, maar ook naar imago en bekendheid. Apple staat eenzaam aan de top met een geschatte merkwaarde van 182,9 miljard dollar, gevolgd door IBM en Google. BMW neemt de 23e plek in en doet het daarmee het best van alle autobouwers. De merkwaarde steeg afgelopen jaar met 10% tot ruim 24 miljard dollar, een groei die ze grotendeels danken aan de succesvolle verkoopcijfers in Azië en de communicatie met het cliënteel, aldus BMW.

Het is de tweede keer dat Toyota z'n toppositie moet afstaan, de Japanners hebben het vorig jaar hard te verduren gekregen tijdens de nasleep van de tsunami. Ze verloren 10% en zakten tot 21,8 miljard dollar. Na Toyota krijgen we Mercedes-Benz (16,1 miljard), Honda (12,7), Nissan (9,9), Volkswagen (8,5), Ford (7), Audi (4,7), Hyundai (3,6) en Lexus (3,4). En nu weten we meteen wie beter zijn best moet doen...