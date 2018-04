BMW trekt 7 weer wat strakker

Door: TB

Laten we beginnen met de (beperkte) optische verschillen. Het vlaggenschip van BMW krijgt nieuwe LED-koplampen met de typische concentrische ringen die het gewijzigde radiatorrooster flankeren. De richtingaanwijzers zijn voortaan geïntegreerd in het onderste deel van de buitenspiegels en zowel aan het voorbumperschort als aan de achterkant werden milde wijzigingen doorgevoerd. Binnenin wordt de al niet bepaald spartaanse habitat verder verfijnd: nieuwe zetels, verbeterde geluidsisolatie en een optioneel entertainmentpakket met 9,2" grote flatscreen voor de achterste plaatsen dat met een 1.200W sterk Bang & Olufsen High End Surround Sound System een onberispelijke klankkwaliteit moet garanderen. Met zestien luidsprekers zou dat wel moeten lukken.

Het uitstekende Black-Panel biedt een heel nieuwe waaier aan weergaveopties voor het 10,25" grote scherm tussen de twee wijzerplaten. De instrumenten worden nu voorgesteld met verschillende kleuren en graphics naargelang de gekozen rijmodus en biedt situatiespecifieke gegevens zoals status- en functieschermen, een beetje zoals bij Audi dus. Het Control Display in het midden van het instrumentenbord plukt eveneens de vruchten van visuele en technische verbeteringen en gebruikt voortaan 3D-graphics in hoge resolutie. We kunnen het alleen maar toejuichen.

Voortaan krijgen alle BMW 7 standaard de intelligente automatische 8-versnellingsbak tussen de motor en de aangedreven wielen. Wat die motor betreft, is er keuze uit de 760i met zijn twaalfcilindermotor, een 730i, een nieuwe zescilinder-in-lijn in de BMW 740i en de herwerkte V8-benzinemotor van de BMW 750i. Ook de zescilinder dieselmotoren in de BMW 730d en BMW 740d zijn van de partij. Helemaal nieuw is de BMW 750d xDrive. Onder zijn motorkap ligt de nieuwe TwinPower Turbo zescilinder diesel, 's werelds krachtigste dieselmotor in zijn soort.

Met z'n drie turbo's die elk verantwoordelijk zijn voor het opvoeren van de luchtdruk in een specifiek toerentalgebied, staat die garant voor een maximaal vermogen van 381pk en een koppel van zo maar even 740Nm. Dat volstaat om zelfs de zware 7 in net geen 5 seconden van 0 naar 100km/u te acceleren, terwijl het normverbruik amper 6,4 liter per 100km bedraagt (CO2 uitstoot 169gr/km). Om het gamma compleet te maken, biedt BMW ook de tweede generatie van de BMW ActiveHybrid 7 aan, met een zescilinder-in-lijn en een aanzienlijk lagere uitstoot. De afstelling van het onderstel werd geoptimaliseerd met gewijzigde rubberen lagers en nieuwe dempers, en de luchtvering met automatische niveauregeling voor de achteras is eveneens weer van de partij. De stuurbekrachtiging verloopt voortaan elektrisch. Systemen die de veiligheid helpen te maximaliseren, zijn onder meer BMW Night Vision + Dynamic Light Spot met voetgangersdetectie (een unicum in het luxesegment), niet-verblindende High Beam Assist met LED-technologie, Driver Assistant Plus met Stop&Go functie, Active Protection met automatische vermoeidheidsdetectie en de Speed Limit Info met No Passing Info. De nieuwe BMW 7 Reeks komt in de loop van 2012 op de markt, maar in onze fotospecial kan je alvast alle details even bekijken.