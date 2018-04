Doe zoals Clapton: bestel je eigen Ferrari

Door: TB

Een Ferrari zie je niet elke dag. Het prachtstuk dat Maranello vandaag officieel voorstelt, zal je zelfs wellicht nooit in levende lijve kunnen aanschouwen. Tenzij je dikke maatjes bent met levende legende Eric Clapton, want enkel hij krijgt de op de 458 Italia gebaseerde SP12 EC mee naar huis. Nu ja, wat heet krijgen: Ferrari Special Projects begint niet aan een speciaal voor jou gebouwd exemplaar als je nergens zo'n € 3.750.000 hebt rondslingeren. En ja, de EC staat voor Eric Clapton. De Britse bluesgetinte rockgitarist is al langer fan van het steigerende paard, en bezat onder meer een aantal 512 BB's van de late jaren zeventig - begin jaren tachtig. Het is op deze klassieke schoonheid dat het nieuwe koetswerk, waarvoor Ferrari samenwerkte met Pininfarina, is gebaseerd. Mooi?