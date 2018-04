Niet voor iedereen: Porsche 911 Club Coupé

Door: AUTO55

In 1952 werd de allereerste Porsche-club opgericht. Het ledenaantal beperkte zich oorspronkelijk tot 13, wat meteen verklaart waarom er evenveel exemplaren van de 911 Club Coupé aan de man worden gebracht. De vraag blijft natuurlijk wie zich gelukkig mag prijzen; Intussen tellen de wereldwijde Porsche-verenigingen meer dan 181.000 leden, die allemaal wel eigenaar willen worden van dit uniek stukje automobielgeschiedenis in wording.

Om te bepalen wie met deze speciale editie naar huis mag rijden, lanceren de Duitsers een tombolasysteem waarvoor leden van een Porsche-club zich tot 16 juli kunnen inschrijven. In totaal mogen er 12 stuks vertrekken, nummer 13 blijft in handen van de constructeur. Gelukkigen mogen € 142.831 neertellen, exclusief belastingen. Kandidaten uit India of China dienen zich te onthouden, die zijn er alvast aan voor de moeite.

De Club Coupé is een afgeleide van de Carrera S, opgekieteld tot 430pk - de 440Nm trekkracht blijft onveranderd. In combinatie met de PDK-versnellingsbak (en een ingedrukte sportknop) sprint deze snelheidsduivel in 4 seconden naar 100km/u. Verder onderscheidt hij zich van de conventionele reeks door een nieuwe lakkleur (Brewster Green), ander leder voor het interieur (Espresso), 20" Sport Techno-schoeisel, aangepaste belettering, een leuke interpretatie van de 'whale tail' en een verlaagd PASM-onderstel (2cm lager dan normaal). Meer foto's vind je hier.