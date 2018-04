Audi R18 krijgt digitale binnenspiegel

Door: AUTO55

Tijdens de aankomende 24 Uren van Le Mans zullen Audi's R18 racemodellen uitgerust zijn met een digitale binnenspiegel - een even simpele als doeltreffende oplossing voor beter zicht en een hogere veiligheid.

De nachtelijke crash van Audi-piloot Mike Rockenfeller (tijdens de etmaalrace van vorig jaar) is het perfecte voorbeeld van hoe cruciaal het is om te weten wat er zich achter de auto afspeelt. De bouwwijze en de plaatsing van de motor laten echter niet toe dat de Audi R18 wordt uitgerust met een klassieke binnenspiegel. De fabrieksrijders van Audi Motorsport, en in wezen een groot deel van de Le Mans-coureurs, moeten het daarom enkel doen met twee buitenspiegels. Die zijn reglementair verplicht, maar eigenlijk verre van ideaal door hun aërodynamische vormgeving en bijgevolg piepkleine afmetingen. Bovendien zijn ze nogal onderhevig aan rijtrillingen waardoor het zicht er ook niet beter op wordt. Het monteren van een digitale binnenspiegel blijkt de oplossing te zijn voor dit (technische) dilemma.

De camera wordt bevestigd op het dak van de R18, vlak naast de antenne. Het apparaatje is slechts enkele millimeters groot en uiteraard waterdicht. De digitale binnenspiegel bevindt zich op de plaats waar deze normaliter ook hangt en voor een perfecte weergave is het scherm voorzien van AMOLED, het nieuwste op het gebied van LCD-techniek. Volgens Audi is de digitale weergave superieur, mede omdat de digitalisering toelaat om speciale dag- en nachtmodi toe te passen. En er is meer, want in het schermpje kan de piloot nu ook de actieve versnelling, de staat van de banden en de waarschuwingverlichting aflezen. Dat we daar zelf niet op gekomen zijn.