VW Passat CC R-Line is in aantocht

De vernieuwde Passat CC is er nog maar even en daar is die R-line al - met een optisch sportpakket en een manuele zesbak. Op de krachtigste benzinevariant uiteraard.

Tijdens de Auto Mobil International, dat zaterdag 2 juni in Leipzig van start gaat, maakt de stoere Volkswagen z'n debuut - nadat we eerder dit jaar al sportieve broertjes zagen van de Beetle en de Passat. Hij kreeg de 210pk sterke 2.0 liter TSI-motor met 6 versnellingen ingelegd; De koper hoeft enkel nog te kiezen tussen een handmatige of automatische transmissie (DSG).

Onderhuids verandert er verder niets, wijzigingen beperken zich tot een nieuwe voorbumper, grotere mistlampen, zijskirts, R-badges en 17" wielen. Tot de standaarduitrusting behoren regensensoren, twaalfvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen en meer van dat fraais. Verdere details en prijzen volgen na de voorstelling. Kijk hier voor de andere foto.