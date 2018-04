In beeld: Spa Classic 2012

Door: BV

In 2011 organiseerde het circuit de eerste Spa Classic. Een weekend waarin één van s'werelds meest tot de verbeelding sprekende omlopen helemaal in het teken van de klassieker staat. En afgelopen weekend was het weer prijs. De tweede editie van het evenement bood onder meer plaats voor Classic Endurance wedstrijden, de Trofeo Nastro Rosso, Group C en zelfs Historische Formule 2 en Formule 1-wagens. En natuurlijk haalden we al historische auto-efgoed voor onze camera.

De organisatie profiteerde er meteen ook van om één van Ferrari's meest bekende teams uit de jaren zestig in de kijker te zetten: de Ecurie Francorchamps. Dat werd immers exact zestig jaar geleden opgericht. Exact 100 plaatjes van het evenement vind je in onze fotospecial!