Mercedes GL 63 AMG, de ultieme SUV

Door: AUTO55

Voor wie het breed heeft -en het graag breed laat hangen- introduceert Mercedes-Benz de AMG-variant van de nieuwe GL-klasse, kortweg GL 63 AMG. De gigantische SUV staat garant voor luxe, comfort, een acceleratievermogen dat vele sportwagens doet blozen én zowaar terreincapaciteiten op de koop toe.

Om de zware koets tot een sportieveling te herleiden hebben de Duitsers de AMG Ride Control en het Active Curve System toegepast, kwestie van het 'hangen' te beperken - typerend voor voertuigen met een hogergelegen zwaartepunt. Ride Control verwijst naar een sportief onderstel met adaptieve demping; Active Curve is een actief stabilisatiesysteem dat het overhellen reduceert.

Zoals bij elke AMG ligt de essentie onder de motorkap en dat is bij de GL 63 niet anders. Men koos voor de bekende 5.5l biturbo V8, die via de AMG Speedshift Plus 7G-tronic versnellingsbak niet minder dan 557pk en 760Nm in een 40:60 verhouding naar alle vier de wielen stuurt. De ongeveer 2,5 ton wegende gigant wordt hierdoor in 4,9 seconden naar 100km/u gekatapulteerd, het feestje loopt af bij 250km/u - de Duitse gentlemen's agreement weet je wel.

Mercedes prijst de GL 63 AMG om z'n zuinige technieken zoals een start/stop-systeem en een eco-functie, maar houdt natuurlijk niemand voor de gek. Tijdens de verbruikstest werd 12,3l/100 km genoteerd, in de praktijk komen daar allicht nog enkele litertjes bij. Het standaardpakket bevat een volledig lederen interieur, parkeerassistentie, een glazen schuifdak, allerhande veiligheidssystemen en 21" wielen - die voor een toeslag in mat zwart worden gespoten. Prijzen zijn nog niet bekend, de nieuwe GL staat in het najaar in de toonzalen. Bekijk hier onze uitgebreide fotospecial.