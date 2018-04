Nieuwe Mercedes GL lekt

Door: BV

Eind deze week trekt Mercedes het doek van de nieuwe generatie van de GL. Die is net als de eerste editie van de grote terreinwagen gebaseerd op de ML, waarvan we de generatiewissel reeds achter de rug hebben. De première gebeurt op het Autosalon van New York en tot het zover is, houden de Duitsers de gegevens achter de hand. De beelden zijn evenwel reeds gelekt en onthullen alvast een GL die meer dan z'n voorganger de kaart van de elegantie trekt. Het interieur is vooral weelderiger uitgedost dan voorheen.

We kunnen alvast met zekerheid zeggen dat zowel zes- als achtcilindermotoren in het gamma zullen opduiken, net als een terreinpakket dat een instelbare luchtophanging en vergrendelbare differentiëlen als voornaamste ingrediënten heeft. Het grootste vraagteken: of Mercedes het heeft aangedurfd om na de ML nu ook z'n grootste terreinbeul uit te rusten met een viercilinder dieselmotor.