VW Beetle Fender gaat in productie

Door: AUTO55

Een gitarenfabrikant die zijn naam verleent aan een auto, het valt niet alle dagen voor. Het beroemde merk verwijst naar Leo Fender, die na de Tweede Wereldoorlog met de productie van versterkers begon en zich pas jaren later op gitaren stortte.

De VW Beetle Fender is de enige Europese auto die een Fender-geluidsinstallatie meedraagt, eentje van 400W dan nog. Om het systeem nog eens extra te benadrukken wordt de boordplank versierd met een strip gitarenhout en uiteraard het gepaste logo. Verder zien we speciale 18" wielen die in combinatie met de zwarte lak een mooi contrast opleveren. In het standaardpakket noteren we onder meer bi-xenonlampen, LED-dagrijlichten, sportstoelen, airco en halflederen bekleding. Prijzen worden dit najaar bekendgemaakt. Klik hier om de foto's te bekijken.