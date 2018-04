start productie Ford Focus ST

Door: TB

Gisteren is in Saarlouis de serieproductie gestart van de nieuwe Ford Focus ST, een krachtigere versie van Fords wereldauto. Onder de kap vinden we een 250pk sterke 2.0 EcoBoost terug. Daarmee is de nieuwe ST de krachtigste variant ooit. Zoals we al eerder berichtten, is de Focus ST niet alleen als vijfdeurs, maar ook als Clipper (wagon) verkrijgbaar. De prijzen voor de vijfdeurs beginnen aan € 28.900 en de Clipper kost steevast € 1.000 meer. We zeggen wel beginnen, want ook binnen de ST familie wordt er nog lustig verder gesplitst: Er is een ST1 (zonder automatische klimaatregeling en nooit met xenon kijkers of open dak), een ST2 (automatische klimaatregeling) en een ST3 (zoals ST2, maar met xenon). Voor elke ST-variant zijn al dan niet specifieke opties verkrijgbaar, zoals een dakspoiler, getinte ruiten, navigatie (nooit standaard). Daarbovenop kan de koper nog verder personaliseren via de verschillende pakketten: winterbenodigdheden, het uitgebreide veiligheidsarsenaal, comfortsnufjes ... zeg dus nooit zomaar ST tegen een ST.