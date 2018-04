Eerbetoon aan Ferdinand Porsche

Door: TB

Porschist en vakantie in het Zwarte Woud gepland? Verleg je route dan ietwat oostwaarts, want in het Porsche Museum te Stuttgart loopt nog tot en met 29 juli een speciale tentoonstelling ter herdenking van Professor Ferdinand Alexander Porsche, kleinzoon van oprichter Ferdinand Porsche. Eerstgenoemde overleed op 5 april van dit jaar op 76-jarige leeftijd te Salzburg. Hij trad in de voetsporen van zijn grootvader toen hij in 1958 het bedrijf vervoegde, maar vooral toen hij in 1962 aan het hoofd kwam te staan van de designafdeling. Amper één jaar later ontstond de 911, nu nog altijd hét icoon van de Duitse sportwagenbouwer. De tentoonstelling huisvest onder meer een 911 Carrera 3.2 met een door en voor hem ontworpen interieur, en een eveneens van zijn tekenpen ontsproten 904 Carrera GTS. Beiden behoorden tot zijn privécollectie en werden regelmatig gebruikt.

Naast een voorliefde voor auto's ontwikkelde de man eveneens een passie voor jagen, de natuur en fotografie. Voor het eerst worden een aantal van 's mans persoonlijke spullen aan het publiek getoond: zijn wandeluitrusting, een collectie pijpen, horloges en fotocamera's. En ook een zelfgebouwde slee die zijn kinderen gebruikten. Het derde aandachtspunt van de tentoonstelling werpt een blik op de creatieve periode van Ferdinand Porsche, ten tijde van zijn werk in de Porsche Design Studio die hij in Zell am See onderbracht. Aldaar ontsproten een hoop "gentleman accessories" zoals horloges, zonnebrillen en schrijfmateriaal die allemaal in dezelfde F.A. Porsche stijl werden ontwikkeld en zo naam en faam gaven aan Porsche Design over de hele wereld. Wie de tentoonstelling bezoekt, mag zijn medeleven betuigen in een boek dat bij het afsluiten van de tentoonstelling aan de Porsche familie zal overhandigd worden.