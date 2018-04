BMW wil 7 handversnellingen

Door: BV

In autoland wordt tegenwoordig bikkelhard strijd geleverd om elke gram CO2. Vooral als het om Europa gaat, want de autofiscaliteit op het Oude Continent houdt hoe langer hoe meer rekening met de hoeveelheid gas er de atmosfeer wordt ingeblazen. De nieuwe Porsche 911 effent met een handbediende zevenversnellingsbak nu al het pad voor andere constructeurs. En BMW nestelt zich al in het kielzog van de constructeur uit Stuttgart.

Porsche schikt vooruitversnelling nummer 7 naast de vijfde en in het verlengde van de achteruitversnelling. Bij BMW wordt dat alvast anders. Daar ligt de achteruit tegenwoordig links van de 1ste. En de Duitsers zullen daarvan niet afwijken. Ze zeggen dat het prettiger en veiliger is want met meer dan zes versnellingen komen de schakelgangen uiteraard dicht bij elkaar te liggen. Maar het is niet de enige reden. Dit principe laat immers nog ruimte over voor - jawel - een 8ste verzet. Een beetje naar de toekomst kijken kan geen kwaad.

De 8-bak is nog niet voor morgen, maar de bollebozen bij BMW werken niettemin al aan een systeem dat die versnellingswildgroei in goede banen moet leiden. En natuurlijk wordt elektronica ingeroepen als reddende engel. Die zou op basis van motortoerental en snelheid alleen die versnellingen ontgrendelen die veilig kunnen ingeschakeld worden. Zo worden vergissingen vermeden en kan u binnenkort zelfs met een handgeschakelde bak niet meer vrij kiezen in welke versnelling je werkt. Maar voorlopig denkt BMW de CO2-norm ook met zeven overbrengingsverhoudingen te halen.