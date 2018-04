De duurste picnicset... in de wereld

Door: BV

Zelfs meer kapitaalkrachtige medemensen schuiven niet altijd met hun voeten onder tafel in een met sterren beladen eettent. Ook daar wordt een uitje in de natuur geapprecieerd. Sterker nog, er is zelfs een heuse traditie. Rond de Engelse Polowedstrijden bijvoorbeeld. Maar natuurlijk gebeurt ook een picnic met de nodige stijl. De achterklep van een Rolls Royce Phantom klapt precies om die reden naar beneden open en draagt het gewicht van twee personen. Maar het blijft er niet bij. Het bedrijf heeft in z'n Bespoke-collectie nu ook een echte picnickset voor vier personen zitten. Met wijnglazen in handgeblazen kristal, echt zilvergoed en het nodige porselein.

De box zelf wordt helemaal met de hand gemaakt. De tafeltjes zijn uitgevoerd in Indiaas rozenhout en het frame is in gepolijst aluminium. En als je dat allemaal niet aanstaat, dan doet Rolls dat speciaal voor jou even helemaal anders. Uiteraard is alles handwerk en de klus is niet in drie tellen geklaard. Er zitten zo maar eventjes 1.500 werkuren in. Je kan dan ook gerust stellen dat het de duurste picnick ter wereld is. Over de prijs doet Rolls Royce uiteraard zeer discreet, maar dat is zonder Auto55.be gerekend. Wil je uitpakken op de kofferklep van je Phantom dan moet je hier nog eens € 15.000 voor uittrekken.