VW Touareg remt nu ook zelf

Door: BV

Volkswagens kleinste, de Up, is al uitgerust met een systeem dat zelf in de ankers gaat als lasers detecteren dat een aanrijding bij lage snelheden dreigt te gebeuren. En gek genoeg is het meteen de enige VW waarop het systeem geleverd wordt. Tot nu, want het City Emergency Braking systeem wordt vanaf nu ook leverbaar op de Touareg. Bij de Up is het standaard, maar bij de grote SUV moet de klant er dieper voor in de buidel tasten. Het maakt daar deel uit van de optionele adaptieve cruise control.

Het systeem opereert vanaf 5 tot maximaal 30km/u. De laser herkent verkeersobjecten vlak voor de auto. Als de afstand te klein wordt, bouwt het automatisch remdruk op zodat de remmen sneller reageren bij het intrappen van het rempedaal. Als de bestuurder dan toch niet remt, zal het systeem automatisch de volledige remkracht gebruiken om de auto tot stilstand te brengen. In het beste geval wordt een ongeval vermeden, maar de kracht van de aanrijding wordt hoe dan ook gereduceerd.