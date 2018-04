BMW i8 krijgt driecilinder uit Engeland

Door: AUTO55

BMW's toekomstige uithangbord koppelt een niet zo conventionele 1.5l driecilinder aan een elektromotor, 130pk en 250Nm sterk. De kleine turbomotor produceert zo maar eventjes 220pk en 330Nm, resulterend in een gecombineerde vermogenspiek van 350pk en een spurtje naar 100km/u in 4,6 seconden. Maar het beste moet nog komen, want de i8 zou op papier amper 2,7l/100km verbruiken.

Voor de productie van de geblazen driepitter wordt beroep gedaan op de Hams Hall-fabriek nabij Birmingham, de eerste van BMW die buiten de Duitse of Oostenrijkse grenzen werd gebouwd. De band ging in 2001 voor het eerst aan het rollen; Hams Hall speelde sindsdien een grote rol bij de bouw van viercilindermotoren voor BMW en MINI. Mooie i8-beelden vind je in onze fotospecial terug.