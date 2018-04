Suzuki Splash onder het mes

Door: AUTO55

De vernieuwde Splash beschikt over nieuwe bumpers voor- en achteraan en een grotere grille, prominent in beeld gebracht. Ook de mistlampen komen nu beter tot hun recht. Om de optische vernieuwingen letterlijk en figuurlijk in de verf te zetten zijn er twee extra lakkleuren voorzien, in blauwe en bruine tint.

Technisch en motorisch bleef alles bij het oude; De aandrijflijn beperkt zich tot een 1.0 liter driecilinder met 68pk en een 1.2 liter viercilinder met 94pk. Plaatjes van de opgefriste Splash kan je via deze link bekijken.