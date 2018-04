Alpina B7 krijgt update

Door: AUTO55

Terwijl Mercedes en Audi grote sier verkopen met hun respectievelijke S65 AMG en S8, blijft München de boot (voorlopig) afhouden. Maar dat is buiten een zekere tuner gerekend, al jaren gespecialiseerd in het opwaarderen van allerhande BMW-modellen. De Alpina B7 dient de andere heren van antwoord met een 4.4 liter V8, die z'n vermogen vanaf 2013 ziet stijgen van 507pk naar 547pk. Trekkracht was er ook al voldoende -zowat 700Nm- maar vanaf volgend jaar wordt dat dan 730Nm.

Het snelle slagschip krijgt andere 'niertjes', nieuwe adaptieve xenonkoplampen, LED-mistlichten vooraan, aangepaste achterlichtunits en -niet te vergeten- een nieuw Valvetronic inlaatsysteem dat mee verantwoordelijk is voor de vermogenstoename. Aan indrukwekkende cijfers geen gebrek; De B7 bereikt 100km/u in 4,5 tellen en houdt het pas voor bekeken als de naald 312km/u aanwijst. Niet om mee te lachen dus.

Wie het graag breed laat hangen kan zich zoals gewoonlijk op de optielijst storten. Interessante extra's komen in de vorm van LED-koplampen, een B&O audio-installatie met surround sound, nieuwe lakkleuren en andere bekleding voor binnenin. Over z'n afkomst zal niemand moeilijk doen, de klassieke 21" Alpina velgen met 20 spaken passeren nergens onopgemerkt. De B7 is slechts in gelimiteerde oplage te verkrijgen, dus de kans dat je er eentje in het wild zal tegenkomen blijft gering. Maar niet getreurd, een ijverige fotograaf heeft gelukkig voor enkele leuke plaatjes gezorgd.