Hyundai gaat ons redden van mummies

Door: BV

Automerken doen er alles aan om in het gezichtsveld te komen van de klanten van morgen. En Hyundai denkt dat een samenwerking met de stripreeks "The Walking Dead" dat doel kan helpen bereiken. De populaire serie is aan z'n honderdste uitgave toe en dat betekent dat er op Comic-Con International (uiteraard een stripbeurs) in San Diego een feestje gebouwd zal worden. Hyundai is erbij met twee creaties.

De eerste is een i30 (die in de VS Elantra GT hatchback heet) die is bestickerd met de cover van het 100ste The Walking Dead-nummer. Maar waar het ons om gaat is de creatie van de tekenaar van de strips, Robert Kirkman. Die heeft een Elantra Coupé, die normaal gezien ongeveer even spannend is als een weerkaart tijdens de monsoon, aangepast om de nodige portie mummies tot moes mee te malen. Nu is't nog een tekening maar een echt exemplaar staat volgende maand op de eerder genoemde beurs.

Het meest prominente kenmerk van deze "Hyundai Zombie Survival Machine" gedoopte creatie is de ploeg met spikes die voorop de neus zit. Kwestie van de levende doden niet alleen opzij te krijgen maar ze ook nog eens definitief het hoekje achter te helpen. Dat zulks een smerige bedoening kan worden kunnen we afleiden uit de gemonteerde terreinbanden en winch. Verder is er nog een schietluik in het dak, zijn de ruiten gepantserd en zit het ding afgeladen vol met wapentuig.