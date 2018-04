Audi wint Le Mans 2012

Door: AUTO55

We zijn een editie verder en het is alweer van dat, 11 op 14 intussen. Algemeen gaan de Duitsers dit jaar met 4 van de eerste 5 plaatsen lopen; Een paar R18 E-Tron Quattro diesel hybrides en een R18 Ultra TDI, op een ronde gevolgd door een Lola B12/60 Coupé van Rebellion Racing. Deze Toyota (lang van weggeweest) bleek consistent en de hoogst genoteerde benzinedrinker, met nog een R18 Ultra in het zog. Honda en Nissan sluiten de hekken af wat de top 10 betreft en van die laatste hadden we veel meer verwacht - met hun onverschrokken Batmobile (lees: Deltawing).

De uitslag kwam niet als een verrassing, de E-Tron met startnummer 1 heeft tijdens de etmaalrace maar liefst 378 ronden gereden en zag de eerste (echte) concurrent 11 rondjes achterop hinken. Onderling bleef de afstand beperkt; Lotterer, Fassler en Treluyer bleven slechts een enkele ronde voor op McNish, Kristensen en Capello in E-tron nummer twee.

Toyota had sterke troeven in handen maar een crash kwam de pret tussenbeide. De onfortuinlijke piloot brak twee rugwervels en het feestje voor Davidson was voorbij. Uiteindelijk hebben twee Toyota's de race vaarwel gezegd, waarbij het andere exemplaar betrokken raakte bij een idiote doch pijnlijke aanrijding.

Ferrari ging voor goud en zilver in de GTE Pro-reeks met de 485 GTE en brons is voor de Aston Martin V8 Vantage. Nog een klasse lager kwam de Corvette er als beste uit, gevolgd door Porsche en Ferrari. Bekijk de Audi-plaatjes via deze link.