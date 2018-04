Kia Sorento vernieuwd

Door: AUTO55

Na maanden testjes rijden -en links en rechts wat gezoem op de Nürburgring- waren we er al uit dat de nieuwe Sorento niet enkel voor een optische facelift heeft getekend. Een ontwerpwijziging was uiteraard onvermijdelijk, al bleef het netjes bescheiden. Het front en de poep werden herbekeken, de voorbumper loopt voortaan verder naar beneden door en de ronde mistlampen zijn vervangen door hoekige exemplaren. Achteraan zei men vaarwel tegen de plompe vormgeving en verwelkomen we sierlijke achterlichten, met een strakke overgang naar de handgreep op de achterklep.

Kia belooft voor binnenin meer zachte en kwalitatief hoogwaardige materialen, maar we zien ook een volledig nieuwe middenconsole en middentunnel. De instrumenten krijgen opvolging en het optionele 7 inch scherm in de middenconsole wordt voorzien van de laatste technologie. Inzake uitrusting levert Kia het model voortaan ook met verwarmbare en ventileerbare voorstoelen, een verwarmbare achterbank, airco voor de derde zitrij en een glazen panoramadak.

Verder staat de stoere Kia op een nieuw platform, en dat is voor een facelift een enorme stap. Ongebruikelijk ook. De auto is nu een pak stijver geworden en dankzij nieuwe bevestigingspunten voor de wielophanging en nieuwe dempers en veren moet de auto ook daadwerkelijk een stuk beter rijden. Onderdeel daarvan is ook de verbeterde besturing en de mogelijkheid om optioneel te kiezen voor Kia's FlexSteer systeem. Met de standen Normal, Sport en Comfort kun je met een druk op de knop de besturing kiezen die het beste bij je past. Onder de kap huist een 2,2l CRDi turbodiesel en een 2,4l GDi benzinemotor. In combinatie met een opgelegde dieetkuur zou hij nu zuiniger zijn dan ooit. In geval van de zelfontbrander wordt er 6Nm gewonnen, maar zakt de CO2-uitstoot van 171 naar 153g/km. De benzinekrachtbron is voortaan 192pk en 242Nm sterk, 18pk en 12Nm krachtiger dan voorheen, en ziet de uitstootcijfers met 4g/km dalen. Alweer is er de keuze tussen voor- en vierwielaandrijving. Wie voor dat laatste kiest, krijgt er zomaar een elektronisch systeem bij dat de aandrijfkrachten verdeelt. Een handgeschakelde zesbak en een zestraps automaat zijn in beide gevallen leverbaar.

De Sorento wordt waarschijnlijk pas in 2013 losgelaten, maar foto's kan je nu al via deze link bekijken.