Door: BV

Kia heeft een nieuwe Sorento in de pijplijn zitten. Het model debuteert in april op het Salon van Seoul. We kregen al een eerste plaagbeeld te verwerken, en nu heeft het merk nog twee nieuwe schetsen vrijgegeven.

Kia stapt af van het ladderonderstel dat bij een klassieke terreinwagen hoort. De SUV krijgt een zelfdragend koetswerk met geïntegreerd chassis. Onder de kap komt een opgewerkte 2.2l common-rail dieselcentrale, gekoppeld aan een zestrapsautomaat, die goed is voor 200pk.