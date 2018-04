Zomertip: Utopolis Drive In Movies 2012

Door: BV

De Utopolis Drive In Movies zijn België's meest succesvolle outdoor cinema. Het zomerse evenement is dit jaar inmiddels aan de achttiende uitgave toe. En het loopt in 2012 langer en telt meer voorstellingen dan ooit tevoren. Van vrijdag zes juli tot en met zaterdag 1 september serveert Utopolis bij Sportpark De Nekker (zelfde ingang als Utopolis Mechelen) een mix van grote blockbusters als "Men in Black III", "Prometheus", "The Dark Night Rises", "Ice Age 4" en liefst zeven unieke avant-premières, waaronder "The Double", "The Expendables 2" en "Red Lights". Het volledige programma vind je onderaan dit artikel.

Utopolis opent de poorten elke avond om 20u. Dat is 2 uur voor valavond de projectie van de film op een gigantisch scherm mogelijk maakt. De uurtjes worden in ware festivalsfeer overbrugd- met cocktails, beachbars en muziek. De film bekijk je vanuit je eigen autozetel en je autoradio levert ondersteuning bij de luidsprekers op het terrein.

De toegang tot de filmweide kost een democratische € 5 per persoon. Exact hetzelfde als bij de vorige edities. De bestuurder van een oldtimer mag gratis binnen. Voorverkoop is er niet, en vol is vol. Wie fan is van Auto55.be op Facebook maakt bovendien voor elke voorstelling kans op gratis tickets. Nu al even de sfeer opsnuiven kan hier.

VR 6 juli: Men in Black III

ZA 7 juli: The Amazing Spider-Man

ZO 8 juli: LOL

WO 11 juli: The Raid

DO 12 juli: Gone

VR 13 juli: Prometheus

ZA 14 juli: Ice Age 4 (OV)

ZO 15 juli: The Avengers

WO 18 juli: The Dictator

DO 19 juli: Dark Shadows

VR 20 juli: What to Expect...

ZA 21 juli: Madagascar 3 (OV)

ZO 22 juli: Jump Street

WO 25 juli: The Dark Knight Rises

DO 26 juli: Rock of Ages

VR 27 juli: Seeking a friend... (AP)

ZA 28 juli: Step Up Revolution (AP)

ZO 29 juli: The Double (AP)

WO 1 aug: Prometheus

Do 2 aug: Safe

VR 3 aug: The Five-Year Engagement

ZA 4 aug: The Dark Knight Rises

ZO 5 aug: American Pie Reunion

WO 8 aug: Total Recall

DO 9 aug: ATM (AP)

VR 10 aug: Seeking a friend...

ZA 11 aug: Snow White & The Huntsman

ZO 12 aug: The Amazing Spider-Man

WO 15 aug: The Watch (AP)

DO 16 aug: Men In Black III

VR 17 aug: Magic Mike

ZA 18 aug: Ice Age 4 (OV)

ZO 19 aug: The Expendables 2 (AP)

WO 22 aug: Step Up Revolution

DO 23 aug: The Dictator

VR 24 aug: Total Recall

ZA 25 aug: geen vertoning (maanrock)

ZO 26 aug: geen vertoning (maanrock)

WO 29 aug: The Watch

DO 30 aug: The Raven

VR 31 aug: The Expendables 2

ZA 1 sept: Red Lights (AP)