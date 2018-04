Jeep Grand Cherokee in sporttenue

Door: AUTO55

Volgens het Europees gedachtengoed hoort er een dieselmotor in een SUV te liggen. En die is er ook. Onder de motorkap kan je kiezen voor de 3.0 V6 CRD van Fiat-origine die 241pk en 550Nm koppel naar de wielen leidt en een normverbruik van 8,3l/100km hanteert. Hij is er ook als 465pk-sterke SRT8, maar daar kunnen we bij ons niet veel mee aanvangen.

Deze Jeep Cherokee S-Limited is voorzien van een Quadra Trac II 4x4-systeem en een instelbare vering. Tot de standaarduitrustig behoren adaptieve cruise control, een waarschuwing bij een nakende botsing, dodehoekdetectie en het bekende systeem dat je laat weten wanneer je vooral níet vaan rijvak mag veranderen. Een verwarmd stuur, sportstoelen en blinkende pedalen moeten het interieur opwaarderen, terwijl de buitenkant wordt gekenmerkt door 20" hoogglanzend zwarte wielen, verduisterd glas, een dubbele sportuitlaat en hier en daar een zwart likje verf. Om de toon te zetten.