Michelin's zelfrijdend wiel

Ondanks het cruciale belang van degelijk rubber staat de ontwikkeling van nieuwe banden niet bepaald in de schijnwerpers. Michelin brengt daar nu verandering in met het Active Wheel. In het hart van de velg liggen twee elektromotoren, waarbij de één verantwoordelijk is voor de stuwkracht en de andere als een actieve ophanging werkt.

Het remmen nemen de elektromotoren ook voor hun rekening, maar een klassieke schijfrem kan ingrijpen indien nodig. Eén Active Wheel produceert 40pk en kan kortstondig zelfs 80pk leveren. Als deze techniek effectief doorbreekt zouden zaken als versnellingsbak, koppeling, aandrijfstang en differentieel overbodig worden. En dat betekent dat ontwerpers een pak meer speelruimte krijgen.