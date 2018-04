Citroën schaaft C5 nog tikkeltje bij

Door: TB

Eind 2010 bewerkten de Fransen hun vlot verkopende C5 al een beetje met een bijzonder fijn schuurpapier. Ten opzichte van de generatielancering in 2008, werden toen enkel de voorste lichtblokken bijgespijkerd en voorzien van led-dagrijlichten, en kreeg de grille een nieuw logo te verwerken. Vandaag gaat Citroën dezelfde weg op, en geeft de C5 de nieuwe chevrons van het Merk mee. Met hun rondere uitzicht moeten ze de auto meer expressiviteit geven. Verder kan de C5 ook rekenen op nieuwe lichtmetalen "Egée"-velgen van 17" (standaard afhankelijk van het afwerkingsniveau) en kan voorzien worden van een nieuwe kleur, met name Guaranja-bruin.

Aan boord biedt de C5 in de Exclusive-uitvoering een nieuwe zetelbekleding met een combinatie van leder/stof en nieuwe sierelementen. Binnenin is dat niet het enige dat gewijzigd wordt: het nieuwe eMyWay-navigatiesysteem doet zijn intrede en is verbonden met de Connecting Box (Jack-aansluiting, USB-aansluiting en handenvrije Bluetooth-kit inbegrepen). Op de C5 Tourer kan dit navigatiesysteem gekoppeld worden aan een achteruitrijcamera voor vlotte parkeermanoeuvres. De topversies krijgen indien gewenst ook een nieuwe evolutie van de hydropneumatische ophanging mee; die nu Hydractive III+ heet. Deze aanpassingen moeten Citroën toelaten om de verkoopsteller nog een eind voorbij de 400.000 eenheden te duwen, vooraleer een volledig nieuw model binnenkort zijn opwachting mag maken.