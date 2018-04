Chevrolet Cruze, de breakversie

Door: AUTO55

De op de Opel Astra gebaseerde Chevrolet Cruze is al lang geen onbekende meer. Het raceverleden speelt zeker mee, maar ook de strakke lijnvorming die we op z'n minst interessant vinden. Een breakversie ontbrak nog in de folders, al wisten we wel al van z'n komst af. En daar is hij dan, met een kofferruimte groot genoeg om naar het zuiden van Frankrijk te vertrekken. In absolute termen komt dat neer op een laadcapaciteit variërend tussen 500 en 1.478 liter en een tiental verspreide opbergvakken. Keyless-entry is een optie, net als een 7" MyLink infotainmentsysteem.

Benzinerijders kunnen het nu met de nieuwe 1.4 turbo doen, 130pk sterk en gekoppeld aan een manuele zesbak. Het bekende sprintje neemt dan 9,5 seconden in beslag, met 200km/u als topsnelheid. Maar belangrijker is het normverbruik van 5,7l/100km, in combinatie met een gemiddelde CO2-emissie van 134g/km. Aanvaardbare cijfers.

In de dieselrangen zit er ook een nieuweling te wachten; Een 1.7l die eveneens 130pk naar de voorwielen stuurt. Reken daar 300Nm trekkracht bij en je komt op een 0 naar 100-spurt die 0,9 tellen korter duurt dan bij z'n benzinebroer - weliswaar met 300cc meer inhoud. Drinken en CO2 de lucht in blazen doet hij in ieder geval minder; 4,5l/100km en een uitstoot van 119g/km, aldus Chevrolet.

De beer van het dieselgamma heeft nog steeds een 2.0 turbodiesel onder de kap die 163pk en 360Nm uit het blok weet te persen. Vanuit stilstand bereikt die de 100-grens in 8,8 seconden, de verbruikswaarde komt op 5,2l/100km en de CO2-uitstoot bedraagt gemiddeld 138g/km. Bekijk de functionele Cruze via deze link.