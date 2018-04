Start/stop voor Renault Megane RS Red Bull

Door: AUTO55

Met een paar stieren op de flanken gaan we ons nog nét niet in een F1-bolide wanen, maar marketinggewijs blijft het een sterke zet. Voeg er het woord 'gelimiteerd' bij en je krijgt ongetwijfeld een hoop geïnteresseerden over de vloer. Renault weet van aanpakken.

De Megane RS Red Bull RB7 onderscheidt zich van de roedel door een sperdifferentieel, een beenhard Cup-onderstel en wat visuele opsmuk, maar is ook de eerste met start/stop aan boord. De 2.0 benzinemotor zou zo gemiddeld nog 174g/km CO2 uitstoten (-16) en een normverbruik van 7,4l/100km behalen (-0,7).

Of die cijfers ook in de praktijk gelden blijft af te wachten, want in de o zo populaire sportstand vervalt de maatregel; Een modus die trouwens goed is voor 265pk en 360Nm koppel. Verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van 15pk en 20Nm zijn het motormanagement, een aangepast inlaatsysteem en een verhoogde turbodruk (van 2,3 naar 2,5 bar).